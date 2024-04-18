مبلغ خيالي لسيارة أحلام الـ«رولز رويس».. هل غرقت في الفيضانات؟

خلال الساعات الماضية، صدم منشور حول فقدان الفنانة أحلام الشامسي سيارتها الرولز رويس، بسبب الأمطار التي ضربت جميع شوارع دبي محبيها.

إذ تسببتت عاصفة شديدة، في إعلان البلاد تعليق الطيران لفترة، وأعادت الحركة بعد ذلك بمطار دبي، وذلك وفقًا لفيديوهات حية وثقها المواطنون عبر منصة «إكس» تويتر سابقا، وخلال السطور التالية نستعرض معلومات عن سيارة أحلام الـ رولز رويس التي كانت طلبتها بمواصفات خاصة.

ونشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة وعلق عليها «تستاهل السلامة ولد عمتي فاهد والله يعوضك باللي أحسن منه»، وانقسمت الأراء في التعليقات بين الدعاء بتعويض الفنانة أحلام، والإطمنان على صحتها، وبين أنها أخبار كاذبة من أجل الشو التريند.

معلومات عن سيارة أحلام الـ رولز رويس

وفقًا لما نشر لموقع «forbes» فإن سيارة الـ رولز رويس الزرقاء التي طلبتها الفنانة أحلام الشامسي جاءت بمواصفات خاصة، وفيما يلي سعر السيارة ومواصفاتها.

1- نوع السيارة رولز رويس جوست.

2- تبدأ أسعار سيارة رولز رويس جوست 400.000 دولار أمريكيّ تقريبًا.

3- بها تصميم خارجي فاخر والشبك الأمامي مصنع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

4- المصابيح الأمامية تصميمها الضيق مستوحي من مظهر العين البشرية الغاضبة.

5- هيكل السيارة مصمم من الألمنيوم ليعمل على رفع كفاءة عزل الصوت والحرارة والمطر.

6- بها فتحة سقف مزدوجة مع إمالة.

7- كسوة جلدية وخشبية على لوحة العدادات والكونسول.

8- شاشة ترفيهية مقاس 10.25 بوصة.

9- نظام صوتي مكون من 16 مكبر صوت.

10- تحكم أوتوماتيكي في مناخ السيارة، رباعي المناطق.

أحلام تشكر رجال الإنقاذ بشرطة أبوظبي

ونشرت الفنانة أحلام الشامسي على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» رسالة مصحوبة بفيديو لشكر رجال الإنقاذ، قالت خلالها «شكراً لجهود فِرق الاستجابة للطوارئ من شرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة الطاقة – أبوظبي، ومجموعة تدوير، ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي التي أسهمت في الاستجابة الناجحة للأحوال الجوية المتقلبة في الإمارة، لضمان الحفاظ على أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع».