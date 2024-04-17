عاصفة عنيفة تغرق دبي.. مشهد غير مسبوق لطائرة تقلع وسط السيول

مشاهد مرعبة شهدتها إمارة دبي، إثر تعرضها لعاصفة شديدة، تسببت في غرق الشوارع، لتعلن البلاد تعليق الطيران لفترة، قبل أن تعود بعد فترة قصيرة لاسئناف مطار دبي رحلاته، حيث أقلعت الطائرات وسط غرق المطار بالمياه التي غطت أجزاء كبيرة من معالمه، وفق موقع «العربية» وفيديوهات حية وثقها المواطنون عبر منصة «إكس» تويتر سابقا.

طائرات مطار دبي وسط السيول

وفي مشهد استثنائي عاود مطار دبي العمل بشكل متقطع، وأقلعت عدد من الطائرات من وسط المياه التي أحاطت بالمكان، وشارك الناس عددا من الصور والفيديوهات القصيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع تعليقات الدهشة بسبب مشاهد السيول التي اجتاحت مطار دبي ولم تؤثر على تعليق العمليات به غير 25 دقيقة فقط.

دبي الآن العاصفة دخلت بين دبي و ابوظبي ومطار #دبي يتحوّل الى مستنقع مياه ، فيضانات في #الإمارات بين الأبراج والمطارات وجميع انحاء البلاد pic.twitter.com/6U1k5hQiHK — نَحْنُ أَنْصَارُ الله (@ahmd725971) April 16, 2024

توقف الرحلات

وكانت العاصفة الشديدة قد تسببت في توقف الرحلات في مطار دبي مؤقتا لمدة 25 دقيقة، وذلك بعدما طالبت مؤسسة مطارات دبي في بيان لها المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران، وذلك بسبب الظروف الجوية، التي تسببت في تأخير الرحلات القادمة والمغادرة، ولهذا السبب تم إلغاء 9 رحلات مغادرة و 8 رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى.