أصعب عاصفة منذ سنوات.. وسيلة مواصلات غريبة تنقل سكان دبي وسط السيول

السيول تجتاح الشوارع، البرق يضيء السماء، الجميع خائف من الأمطار الغزيرة التي تنهال على رؤوسهم بلا توقف ودون أن تترك لهم سبيلا للنجاة سوى الاحتماء داخل المحلات والبيوت، هكذا هو حال المواطنين في دبي وأبوظبي بعد العاصفة الشديدة التي ضربت الإمارات خلال الساعات الماضية، إذ تجرف الرياح العاتية كل ما تقابله في وججها، ليلجأ المواطنون العالقون في المتاجر لوسائل غير متوقعة للانتقال.

وسيلة غير متوقعة للانتقال

مشاهد مروعة وأحداث غير مسبوقة نتجت عن أقوى عاصفة تضرب الإمارات منذ سنوات؛ إذ اقتلعت الرياح كل ما وجدته في طريقها والسيول أغرقت المطارات والمولات؛ ولجأ الرجال إلى عربات المولات لإنقاذ زوجاتهن العالقات في المتاجر الغارقة، واعتمدوها وسيلة مواصلات فرعية تنقل السيدات لأقرب مكان آمن، وفق مقاطع الفيديو التي تداولها رواد موقع التدوينات القصيرة «إكس».

صدق او لا تصدق! هذه وسيلة التنقل الان في دبى!!!

pic.twitter.com/107tXyem4h — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) April 17, 2024

مشاهد غير متوقعة في سيول دبي

وفي ظل هطول الأمطار والمياه التي غطت معالمه، عاد مطار دبي إلى العمل بشكل متقطع، وأقلعت عدة طائرات من وسط المياه أمس، وشارك رواد السوشيال ميديا عددًا من الصور والفيديوهات القصيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، للمشاهد المروعة في الإمارات بسبب حالة الطقس السيئة.

وبحسب تصريحات المركز الوطني للأرصاد، تعتبر هذه المرة الأولى التي تسقط فيها هذه الكمية من الأمطار على الإمارات مسببة سيول عنيفة في دبي وأبو ظبي وعدة مناطق أخرى، وذلك منذ بداية تسجيل البيانات المناخية في 1949، أي منذ نحو 75 عاما.