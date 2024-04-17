رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أصعب عاصفة منذ سنوات.. وسيلة مواصلات غريبة تنقل سكان دبي وسط السيول

كتب:

نرمين عزت
12:20 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
عاصفة الإمارات

عاصفة الإمارات

السيول تجتاح الشوارع، البرق يضيء السماء، الجميع خائف من الأمطار الغزيرة التي تنهال على رؤوسهم بلا توقف ودون أن تترك لهم سبيلا للنجاة سوى الاحتماء داخل المحلات والبيوت، هكذا هو حال المواطنين في دبي وأبوظبي بعد العاصفة الشديدة التي ضربت الإمارات خلال الساعات الماضية، إذ تجرف الرياح العاتية كل ما تقابله في وججها، ليلجأ المواطنون العالقون في المتاجر لوسائل غير متوقعة للانتقال.

وسيلة غير متوقعة للانتقال

مشاهد مروعة وأحداث غير مسبوقة نتجت عن أقوى عاصفة تضرب الإمارات منذ سنوات؛ إذ اقتلعت الرياح كل ما وجدته في طريقها والسيول أغرقت المطارات والمولات؛ ولجأ الرجال إلى عربات المولات لإنقاذ زوجاتهن العالقات في المتاجر الغارقة، واعتمدوها وسيلة مواصلات فرعية تنقل السيدات لأقرب مكان آمن، وفق مقاطع الفيديو التي تداولها رواد موقع التدوينات القصيرة «إكس».

مشاهد غير متوقعة في سيول دبي

وفي ظل هطول الأمطار والمياه التي غطت معالمه، عاد مطار دبي إلى العمل بشكل متقطع، وأقلعت عدة طائرات من وسط المياه أمس، وشارك رواد السوشيال ميديا عددًا من الصور والفيديوهات القصيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، للمشاهد المروعة في الإمارات بسبب حالة الطقس السيئة.

وبحسب تصريحات المركز الوطني للأرصاد، تعتبر هذه المرة الأولى التي تسقط فيها هذه الكمية من الأمطار على الإمارات مسببة سيول عنيفة في دبي وأبو ظبي وعدة مناطق أخرى، وذلك منذ بداية تسجيل البيانات المناخية في 1949، أي منذ نحو 75 عاما.

اقرأ المزيد:

عاصفة عنيفة تغرق دبي.. مشهد غير مسبوق لطائرة تقلع وسط السيول

لحظة وصول العاصفة إلى دبي.. لون السماء يتغير (فيديو)

مشاهد مرعبة ترصد حالة الطقس في دبي اليوم (فيديو)

أول أيام عيد الفطر 2024 بالإمارات وأماكن الصلاة في دبي

أماكن وموعد صلاة عيد الفطر 2024 في دبي.. بينها مسجد جميرا الكبير
بقلم نرمين عزت