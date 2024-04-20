«هيرجع جديد بمسحة واحدة».. حيلة لتنظيف التكييف من الغبار والأتربة

تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، يهرب المواطنون من الطقس بتشغيل التكييف، ولكن قبل تشغيله لابد من تنظيف الغبار والأتربة من داخله، ليعمل بكفاءة عالية ويوفر من استهلاك الكهرباء، وخلال السطور التالية نقدم خلطة سحرية لتنظيفه دون أي تعب أو مشقة، في خلال دقائق معدودة بمكونات طبيعية ومنزلية، بحسب موقع «architectural digest».

خلطة لتنظيف التكييف من الغبار والأتربة

ماء فاتر

صابون سائل

بيكربونات الصوديوم

خل

فرشاة

فوطة نطيفة

منشفة

خطوات تنظيف التكييف من الغبار والأتربة

- الخطوة الأولى: افصل التكييف عن الكهرباء، وابدأ في تفكيك الأجزاء المراد تنظيفها والتعامل مع التكييف بهدوء لعدم كسر أي جزء منه.

- الخطوة الثانية: غط الوحدة الخارجية من التكييف، بعازل سميك وعدم ضع أي شيء عليها.

- الخطوة الثالثة: افتح الوجه الأمامي للتكييف بعد أن يتم فكه وإزالته للتنظيف بشكل جيد ودقيق، والآن يمكنك إحلال المروحة وتنظيفها للحفاظ على موتور المكيف وهي سهلة الفك والتنظيف.

- الخطوة الرابعة: أحضر طبق كبير به كمية من الماء والخل والصابون السائل بيكربونات الصوديوم، وابدأ بالفرشاة لإزالة الأتربة والغبار من على مروحة التكييف

- الخطوة الخامسة: بلل الفوطة ونظف بها المروحة جيدا، ونظف الموتور بالمكنسة المخصصة لذلك، غط جميع الأسلاك القريبة من منطقة التنظيف بكيس بلاستيك، ونظفها ببخاخ به كمية مناسبة من الماء والصابون، ورش تلك الأجزاء واتركه عليه عدة دقائق ثم أزل بالفوطة

الخطوة السادسة: وجه هواء المكنسة نحو الأجزاء التي غسلتها بالماء والصابون حتى تتأكد من أنها جافة وآمنة تمامًا.