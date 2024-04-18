ضرب الجار في الصيف.. مفاجأة صادمة عن أغرب الأعياد حول العالم

تتباين طرق الاحتفال بالمناسبات حول العالم، واللحظات الخاصة التي ترسم السعادة وتصبح عيدًا سنويًا، وخلال العطلة بالطبع تحتفل الشعوب وينشرون تفاصيل احتفالاتهم والمهرجانات المختلفة، وقد تبدوا بعضها غير منطقية تمامًا، مثل عيد ضرب الجار في الصيف، لكنك في هذه السطور ستقرأ ما هو أغرب، في تفاصيل عن أعياد غير متوقعة في العالم وفق «ديلي ميل».

أغرب الأعياد في العالم

على سبيل المثال، يوم الاثنين هو عيد فوندو الجبن الوطني في جبال الألب السويسرية، وهو الطبق الأشهر في البلاد يجتمع حوله الأصدقاء والعائلة، وفي المكسيك عيد آخر لا يقل غرابة عن عيد الجبنة، وهو عيد الفجل التقليدي في أواكساكا بالمكسيك بينما يحتفل الناس بعيد الميلاد في اللحظة الأخيرة، في 23 ديسمبر، ويعتقد السكان المحليون في أواكساكا بالمكسيك أن هذا اليوم خاص بمسابقة للنحت على الفجل، ويحصل الفائز في هذا العيد على جائزة نقدية.

عيد ضرب الجيران في بوليفيا

يوم آخر يعتبر عيدًا تقليديًا في بوليفيا وهو عيد توجية لكمة جارك، وفيه يخرج القرويون المتنافسون يتقاتلون في شوارع ماشا، خلال مهرجان تينكوفي شهر مايو من كل عام، وتكمن صعوبته في إراقة الدماء في مهرجان تينكو السنوي في منطقة بوتوسي الريفية، ولكن السكان يعتقدون أنه سببا في الحصاد الجيد.

عيد دُب القش في المملكة المتحدة

تتمتع المملكة المتحدة بعدد كبير من التقاليد الغريبة، لكن المهرجان الذي يقام في 7 يناير هو أحد العروض الأكثر غرابة، وهو عيد دب القش مهرجان ويتليسي سترو بير، كامبريدجشير، وذلك للاحتفال ببداية العام الزراعي، يرتدي الرجال في وايتليسي أزياء من القش ويرقصون في البلدات والقرى مقابل المال، وهذا التقليد قديم تم نسيانه حتى عام 1980، وعاد مرة أخرى بعدها.

العيد التقليدي ليوم الإوز

يبلغ عمر التقليد الإسباني لعيد الإوز، الذي يقام ضمن مهرجان سان أنتولين في بلدة الصيد الباسكية ليكيتيو في 5 سبتمبر، أكثر من 350 عامًا؛ وخلال هذا الحدث، يحاول الشباب قطع رأس أوزة معلقة بحبل فوق ميناء المدينة، والفائز في المسابقة يحصل على الإوزة، وبسبب شكاوى جماعات حقوق الحيوان، يتم الآن استخدام الإوز الميت بدلاً من الإوز الحي.