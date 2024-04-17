«مياه القاهرة»: رفع كفاءة المحطات استعدادا لفصل الصيف

وجة المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بتكثيف المراجعات والتفتيش والمتابعات اليومية لكل مواقع الشركة لرفع كفاءة محطات المياه استعدادًا لفصل الصيف، وتابع خطط المتابعة والتفتيش التي ينفذها قطاع الدعم الفني والقطاعات الفنية كافة على جميع محطات ومواقع الشركة، للتأكد من سلامة الإجراءات، والعمل على تحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء على مدار 24 ساعة، وتنفيذ أي إجراءات تصحيحية لازمة فورًا بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.

تنفيذ الصيانات الدورية وبرامج العمرات

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن تنفيذ الصيانات الدورية وبرامج العمرات بالطلمبات ومحابس المياه بالمحطات والروافع، تتم من خلال مهندسي وفني الشركة الذين يجري تدريبهم على أحدث نظم العمل الحديث، إضافة إلى الاجتماعات الدورية مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة لبحث تنفيذ وإجراء أي صيانات لازمة ضمن استعدادات الشركة لموسم الصيف.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، لديها كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى في كشف التسرب باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتخصصة في هذا المجال.

متابعة خطوط المياه

وعلى صعيد آخر، يتابع قطاع الدعم الفني تنفيذ خطط متابعة ومراقبة كل خطوط المياه وكشف أي تسريب محتمل والعمل على معالجته على الفور، لتحقيق أهداف خطة الشركة لتقليل الفاقد، وسرعة التحرك على أي شكاوى تسريب مياه يجري استقبالها عن طريق الخط الساخن 125 أو خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 في أي توقيت يومياً على مدار 24 ساعة وأيام الأعياد والعطلات الرسمية.