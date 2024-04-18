9 نصائح للتخلص من الخمول في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.. جدد طاقتك

يزداد الشعور بالخمول والكسل في فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة لقلة ترطيب الجسم، وبالتالي قلة طاقته وقدرته على القيام بالمهام المختلفة، ما يؤثر على الحياة المهنية والاجتماعية للشخص بشكل سلبي؛ لذا وللخروج من هذه المشكلة، نستعرض عدة نصائح يمكن من خلالها تجنب الشعور بالخمول مع ارتفاع درجات الحرارة.

9 نصائح لتجنب الإصابة بالخمول في فصل الصيف

يمكن تجديد النشاط والقوة والهروب من الخمول والكسل في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة من خلال اتباع هذه النصائح التي ذكرها موقع «Very well mind»:

1- ترطيب الجسم:

يعد شرب الماء بانتظام من أهم العوامل للحفاظ على رطوبة الجسم ومنع الجفاف، خاصة في فصل الصيف؛ لذا يجب الحرص على شرب الماء بكميات كافية خلال اليوم، حتى في حال عدم الشعور بالعطش.

2- اتباع نظام غذائي صحي:

تناول الأطعمة الغنية بـ الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مع تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات؛ إذ يساعد ذلك على الشعور بالنشاط والحيوية.

أهمية ممارسة التمارين الرياضية

3- ممارسة الرياضة بانتظام:

لذا يجب تخصيص وقتًا للنشاط البدني، حتى لو كان بسيطًا مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات.

4- الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم:

يعد النوم الكافي ضروريًا لصحة الجسم والعقل؛ لذا يجب الحرص على النوم 7-8 ساعات كل ليلة للحصول على الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية.

5- تنظيم الوقت:

إذ يساعد تنظيم الوقت في إنجاز جميع المهام دون الشعور بالإرهاق والتعب؛ لذا يجب تخصيص وقتًا للراحة والاسترخاء أيضًا.

6- الاستحمام بماء بارد:

إذ يساعد الاستحمام بماء بارد على تنشيط الجسم وتحسين الدورة الدموية.

الاستمتاع بالطبيعة وتجنُب الكافيين

7- تجنُب الكافيين والكحول:

قد يمنح الكافيين شعورًا مؤقتًا بالطاقة، لكنه قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق على المدى الطويل، كما أن الكحول يسبب الجفاف، مما يزيد من الشعور بالخمول.

8- قضاء وقت ممتع في الهواء الطلق:

وذلك من خلال تخصيص وقتًا للاستمتاع بالطبيعة أو ممارسة التمارين الرياضية المختلفة.

9- الاستماع إلى الموسيقى:

إذ أن الاستماع إلى الموسيقى يساعد في تحسين المزاج بدرجة كبيرة، وبالتالي تجديد الطاقة والرغبة في العمل والإنجاز.