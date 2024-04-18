طلبات الترشح لانتخابات الغرف السياحية مستمرة يومي الإجازة الأسبوعية

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الـ5 غرف سياحية التي جرى فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارتها وهى غرف «المنشآت الفندقية - شركات السياحة - العاديات والسلع السياحية - الغوص والأنشطة البحرية - المنشآت والمطاعم السياحية»، ستتلقى بشكل طبيعي طلبات المتقدمين للانتخابات يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية لهذا الأسبوع، موضحا أن آخر موعد لتلقي طلبات الترشح سيكون الأحد 21 أبريل الجاري.

مواعيد التقدم بطلبات الترشح

أوضح اتحاد الغرف السياحية خلال الخطاب الذي جرى تعميمه على كل الغرف السياحية، أن مواعيد التقدم بطلبات الترشح، تكون من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا، لافتا إلى أن هذه المواعيد سارية خلال يومي الإجازة الأسبوعية «الجمعة والسبت» 19 و20 أبريل الجاري.

مواعيد الانتخابات

وأشار اتحاد الغرف السياحية، إلى أن انتخابات الغرف السياحية الـ5 ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ستجرى يوم 22 مايو المقبل، موضحا أن انتخابات مجالس إدارات الغرف تجرى على 8 مقاعد بكل غرفة، على أن تعين الجهة الإدارية 4 أعضاء بكل غرفة سياحية.