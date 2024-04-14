فتح باب الترشح لانتخابات الغرف السياحية غدا.. تحالفات وتنافس على المقاعد

يفتح غدًا الاثنين باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس، وتشهد انتخابات غرفة شركات السياحة - كبرى الغرف من حيث عدد الأعضاء -، حراكًا لإنشاء تحالف انتخابي يضم باسل السيسي نائب رئيس الغرفة السابق، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية، ويسرى سعودي عضو مجلس الإدارة السابق، وعلاء الغمري عضو مجلس الإدارة السابق، وكريم المنباوي ومعتز صدقي وتامر الشاعر.

ويسعى التحالف لضم مرشح آخر قبل غلق باب الترشح، كما يضم التحالف فادي ماهر نصيف أو مهند فليفل على مقعد شركات السياحة فئة «ب» و «ج».

وتشهد الانتخابات منافسة قوية، حيث يتنافس على مقاعد مجلس الإدارة الثمانية «محمد الجندي ووليد خليل ونادر عياد» وعدد آخر من المرشحين الذين ستعلن أسماؤهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

أما على مقاعد مندوبي الغرفة لدى الجمعية العمومية (32 مقعدًا) فيتصدر المرشحين ناصر تركي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية الحالي، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة السابق، وأحمد الديري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري الحالي، وأسامة السيسي وحسام هزاع وأيمن عبد اللطيف أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية.

ويتكون مجلس إدارة غرفة شركات السياحة من 8 أعضاء، على أن يعين وزير السياحة 4 آخرين ليكتمل نصاب المجلس 12 عضوًا، وتُعدّ الانتخابات مهمة لقطاع السياحة المصري لما ستُسهم به في اختيار ممثلي الغرف السياحية لتحديد مسار القطاع خلال الفترة المقبلة.