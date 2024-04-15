بدء التقديم لانتخابات الغرف السياحية.. وإغلاق باب الترشح الأحد المقبل

بدأت الغرف السياحية الـ5 تلقي طلبات الترشح للانتخابات التي تجري 22 مايو المقبل، حيث سحب العديد من أعضاء الغرف السياحية استمارة الترشح والبدء في استكمال الأوراق، حيث يغلق باب الترشح رسميا الأحد المقبل، وأعلن العديد من المرشحين دخول الانتخابات سواء عن طريق رسائل الواتساب أو الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

غرفة شركات السياحة

وفي غرفة شركات السياحة التي تضم أكبر عدد من الأعضاء، تأكد خوض علاء الغمري وباسل السيسي ووليد خليل وأحمد إبراهيم ويسري سعودي ومحمد الجندي وتامر الشاعر ومعتز صدقي وكريم المنباوي ومهند فليفل، الانتخابات على مقاعد مجلس الإدارة الـ8 والتي سيضاف إليها 4 معينين من قبل وزارة السياحة.

وعلى المقاعد الـ32 المخصصين لمندوبي الغرفة لدى اتحاد الغرف السياحية، تأكد حتى الآن خوض حسام الشاعر وناصر تركي ووائل فودة وحمزة عنبي وأسامة السيسي وأحمد الديري وحسام هزاع وأيمن عبداللطيف وأحمد البكري لتلك الانتخابات.

غرفة المنشآت الفندقية

وفي غرفة المنشآت الفندقية تأكد خوض علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية للانتخابات المقبلة، كما تأكد خوض إيهاب عبدالعال على المقاعد الـ50 المخصصة لمندوبي الغرفة لدى اتحاد الغرف السياحية.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

أما في غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تأكد حتى الآن خوض عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة حاليا، وعلي كامل منصور ومحمد فتحي وياسر التاجوري للانتخابات.

غنيم يتصدر قائمة المرشحين لغرفة السلع السياحية

وفي غرفة العاديات والسلع السياحية، تأكد خوض علي غنيم رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة الحالي للانتخابات، وإبراهيم القماطي، وجودة الشاعر، وأدهم دهب، وباسم رزق زكي، وصلاح شريف، وأمير فايد، ومصطفى رسلان.