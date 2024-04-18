رئيس «أزهرية كفر الشيخ»: مستعدون لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل

أفاد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ المنطقة أنهت استعداداتها الأخيرة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والتي تنطلق فعالياتها اعتبارًا من السبت 20 من أبريل الجاري وتستمر حتى 22 من مايو المقبل.

تأمين مراكز الأسئلة بالشكل الجيد

وذكر «شهاوي»، أنّه تواصل مع مديري المراحل والإدارات التعليمية وموجهي عموم منطقة كفر الشيخ الأزهرية، لمتابعة التجهيزات النهائية بالمعاهد قبل انعقاد اللجان، ودراسة أهم التعليمات الخاصة بالامتحانات لتطبيقها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيم الامتحانات، وتأمين مراكز الأسئلة بالشكل الجيد، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد، لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

تكثيف المتابعة الميدانية للامتحانات طوال فترة انعقادها

وأوصى «شهاوي»، بضرورة التحلي بالدقة والسرية التامة والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية، للوصول بالعملية الامتحانية إلى بر الأمان، مشيراً إلى ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للامتحانات طوال فترة انعقادها، لضبطها وخروجها بشكل يخدم مصلحة الطلاب، ويوفر لهم البيئة المناسبة للتفوق والاجتهاد.