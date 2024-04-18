حدد مجلس الوزراء، خطوات استخدام رادار الأسعار للإبلاغ عن مخالفات التجار وارتفاع السلع، الذي أطلقه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف مشاركة المواطنين في عملية رصد أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية السبع التي تم تحديدها، والسماح للمواطنين بتقييم أسعار السلع، موضحاً أن هناك 21.6 ألف مستخدم قام بتنزيل التطبيق.

خطوات استخدام رادار الأسعار

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، خطوات استخدام رادار الأسعار للإبلاغ عن مخالفات التجار، وهي كالآتي:

- يتم تحميل التطبيق من جوجل بلاي وآب ستور

- يقوم المستخدم بتحديد الموقع والمتجر

- يحدد المستخدم سعر السلعة

- يرفق المستخدم صورة للسعر

- يحدِّد التطبيق الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه

مزايا استخدام رادار الأسعار

- يتيح التطبيق البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله

- يتيح للمواطنين الإبلاغ عن أسعار السلع في السوق

- يبدأ بـ7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى

- يعتبر وسيلة لسرعة ضبط المخالفين

- العقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات في حالة تكرار المخالفة

- التطبيق سهل الاستخدام ويتم تحميله وتصوير السلع وكتابة السعر

- يمكن مشاهدة فيديو عن التطبيق من هنا.

تراجع أسعار السلع بعد إطلاق مبادرة تخفيض الأسعار

- أعلنت الحكومة وجود تحفيضات سعرية واضحة وصلت إلى 23.8% لـ7 سلع استراتيجية

وبلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2% وانخفضت أسعار الأرز بنسبة 16.6% بعد إطلاق المبادرة.

شهدت أسعار زيت الطعام انخفاضاً وصل إلى 23.8% وبلغت نسبة انخفاض أسعار المكرونة المعبأة 13.7%.

انخفضت أسعار الجبن الأبيض بنسبة 13.8% و11.3% فى اللبن المعبأ وأسعار الأقماح بنسبة تصل إلى نحو 30%.