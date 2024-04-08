كيفية الإبلاغ عن التجار من خلال رادار الأسعار؟.. يبدأ تطبيقه يوليو المقبل

تتابع الحكومة بشكل دوري حركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، ليعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَه يتم التعامل مع أي تحدٍ من أجل انخفاض الأسعار، ويشعر بها المواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

ميكنة ما يتمّ رصده على قواعد بيانات معلوماتية

وأشارت الحكومة، في بيان لها، إلى أنَّه في إطار آليات الرصد الميداني للأسعار، يتمّ ميكنة ما يتمّ رصده على قواعد بيانات معلوماتية وإتاحتها للجهات ذات الصلة للمتابعة الآنية لتطورات الأسعار في الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب الرصد الميداني للأسعار المحلية اليومي.

وأوضحت الحكومة أنَّه تمّ تطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع، والانتهاء من تطوير التطبيق «رادار الأسعار» والذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة، ويبدأ تفعيله يوليو المقبل 2024.

خطوات الإبلاغ عن التجار المخالفين

ومن خلال التطبيق يمكن الإبلاغ عن التجار المخالفين كالتالي:

- إرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تمّ الشراء منه.

- يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وارفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.

مزايا تطبيق «رادار الأسعار»

وأوضحت الحكومة أنَّ لتطبيق «رادار الأسعار» مزايا أخرى تتمثل فيما يلي:

- البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين.

- يتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر، يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كل خدمات الجهاز للجمهور.

- يتيح التطبيق تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة في الأسواق.

- تعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته.

- تمكين المستهلك من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز في حالة تضرره من أي سلعة من السلع في الأسواق المصرية

- التطبيق من المزمع إطلاقه في يوليو المقبل.