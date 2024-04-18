حورية فرغلي تعلن عن مواعيد عرض مسرحيتها «رابونزل بالمصري»

أعلنت الفنانة حورية فرغلي عن مواعيد عرض مسرحيتها «رابونزل بالمصري» التي تعد النسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة «رابونزل».

وقالت في بيان: «جمهوري على مسرح الهوسابير يوم 19 & 20 حصريا ولأول مرة على المسرح الهوسابير في مسرحية Rapunzel بالمصري».

تفاصيل مسرحية رابونزل بالعربي

وفي نفس السياق، أعلنت الفنانة حورية فرغلي منذ فترة عن تجسيدها للنسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة «رابونزل»، من فيلم Tangled، في المسرحية.

وكشفت حورية فرغلي عن البوستر الرسمي لـ«رابونزل بالمصري» عن شخصية لبنى ونس في زي «جوثيل» الشهير التي تجسد دور والدتها، بالإضافة إلى أحمد جمال في دور فلين رايدر.

آخر أعمال حورية فرغلي

وكانت حورية فرغلي ابتعدت عن الفن منذ فترة كبيرة، إذ كان آخر أعمالها مسلسل أيام، وبعدها قامت بالعديد من عمليات التجميل.