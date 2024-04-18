السلاح الأكثر رعبا بالعالم في طريقه إلى الشرق الأوسط.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عنون ناشروه أنه دليل على قُرب اندلاع الحرب العالمية الثالثة، حيث جاء في الفيديو قاذفات بعيدة المدى من طراز «B-52H»، وزعم ناشروه أنها محملة برؤوس نووية، وتستعد للانطلاق ناحية الشرق الأوسط، فما حقيقة ذلك؟

وعلق ناشرو الفيديو المثير، قائلين: «تنبيه من الحرب العالمية الثالثة، تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: قاذفات بعيدة المدى من طراز B-52H محملة برؤوس حربية نووية»

ما هي قاذفات «B-52H»؟

وقاذفات «B-52H» بعيدة المدى تتبع سلاح الجو الأمريكي، وسبق أن استخدمتها واشنطن في حرب فيتنام والحرب الباردة وغيرها من الحروب التي شاركت فيها، وتُعرف بـ«الأكثر رعبًا في العالم»، ولها القدرة بالفعل على حمل الأسلحة النووية.

#BREAKING WW3 ALERT – Middle East tensions escalate: B-52H long-range bombers loaded with nuclear warheads pic.twitter.com/LISATqULNv — MonitorX (@MonitorX99800) April 16, 2024

حقيقة الفيديو المتداول

بحثت «الوطن» عن أصل الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتضح أنه تابع لتدريب اسمه «يقظة البراري»، وهي تدريبات يجريها سلاح الجو الأمريكي باستمرار على فترات مختلفة، وسبق أن أُجريت في شهر نوفمبر 2022 وأكتوبر 2023، ويُجرى في قاعدة مينوت الجوية في ولاية نورث داكوتا.

والفيديوهات المتداولة هي لتمارين سابقة لسلاح الجو الأمريكي، وكان الهدف منه التدريب على التعامل مع الذخائر، والموجودة في الفيديو، هي قنابل مزيفة تحاكي وزن وحجم الرؤوس النووية، وتستخدم لممارسة تحميل القاذفات والتعامل الآمن معها.