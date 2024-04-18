وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية من خلال قصف قنصليتنا بدمشق

أشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، خلال جلسة لمجلس الأمن، بشأن الأوضاع في المنطقة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك القوانين الدولية، من خلال قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، مؤكدًا أن الدول الغربية فشلت في إصدار بيان يدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق.

وأوضح أن الهجوم الإيراني على إسرائيل، كان ضروريا للرد على سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المصالح الإيرانية، متابعًا: «لن نتراجع عن الرد على إسرائيل بشكل ملائم ورادع إذا انتهك النظام الإسرائيلي سيادتنا».