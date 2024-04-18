حدث فلكي يزين سماء الوطن العربي خلال أيام.. يشاهد بالعين المجردة

يستعد محبو ومتابعو وعشاق الفلك لمشاهدة عرض سماوي مميز يظهر في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع مشاهدته في وقت متأخر من الليل، ويتمثل في رؤية مجموعة من الشهب تشكل عرضا خياليا، إذ يمكنك الاستمتاع بمشاهدة ما يقرب من 20 شهابا بالعين المجردة، في عرض متواصل على مدار 60 دقيقة.

زخات الشهب أو ما يعرف بـ«القيثارة» تنتج هذه الشهب من مخلفات مذنب تاتشر Thatcher والذي تم اكتشافه عام 1861، وتسقط شهب القيثارة سنويًا في الفترة من 16 إلى 25 أبريل وتبلغ ذروتها في الثاني والثالث والعشرين من أبريل، الأمر الذي يترقبه محبي وعشاق الفلك في هذا الموعد من كل عام وفقًا للصفحة الرسمية لأشرف تادروس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث.

شرط وحيد للاستمتاع بهذا الحدث العالمي

يمكنك الاستمتاع بهذا الحدث السماوي المميز، ورؤيته بالعين المجردة في ظلمة السماء وخلوها من السحب والغبار، ويشترط الاطلاع عليه من مكان مظلم تمامًا، بعيدًا عن إضاءة المدينة بعد منتصف الليل، فوجود القمر في السماء في هذه الليلة سيحجب الكثير من الشهب باستثناء اللامع منها فقط وفقًا لـ«تادروس».

شكل زخات الشهب في الـ22 إبريل الجاري

زخات الشهب تكون عادة عبارة عن خطوط من الضوء، تظهر وتختفي في غضون ثواني، ويكون ذلك عادة نتيجة دخول عدد كبير من حبيبات صغيرة من الحصى أو الأحجار الغلاف الجوي بسرعة كبيرة، ونتيجة لاحتكاكها به تعمل على إحراقها وتظهر بذلك الشكل وفقًا لعصام جودة، رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك خلال حديثه لـ«الوطن».

زخات الشهب على هيئة كرات نارية

وتابع «جودة» أن هناك احتمالية في ظهور زخات الشهب على هيئة خطوط مضيئة، إلا هناك نوعًا من زخات الشهب يظهر دومًا في صورة كرات نارية ويعرف بـ«الجوزائيات» ويكون لها موعد محددًا، في 13 ديسمبر من كل عام.