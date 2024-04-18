«القومي للبحوث».. قلعة العلم في خدمة الصناعة الوطنية

خطوة جديدة تؤكد أهمية البحث العلمى فى دعم الصناعة الوطنية بمختلف مجالاتها، وتوفير البديل للمنتج المستورد، اتخذها المركز القومى للبحوث خلال الفترة الماضية لدعم الصناعة المصرية، وتوفير المنتجات المختلفة محلية الصنع بنسبة 100%.

«الوطن» أجرت جولة فى معرض منتجات المركز القومى للبحوث العلمية التطبيقية المختلفة، التى جرى إنتاجها من قِبل الباحثين والمبتكرين بالمركز، وتنوعت ما بين صناعات غذائية وبلاستيكية وأنسجة وصناعات مساعدة للتصنيع وغيرها، فى ظل تدشينها للمبادرة القومية لدعم المنتج الوطنى بمختلف المجالات العلمية والبحثية.

وقال الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومى للبحوث، إن المبادرة جرى تدشينها ضمن خطط مواجهة الأزمة الاقتصادية، وهناك العديد من مستلزمات التشغيل يحتاجها الصناع، ما أسهم فى توفير بديل للمستورد، والمركز دشن معرضاً بجميع المستخرجات البحثية فى جميع المجالات، وأنتجنا عدداً من المنتجات بفضل الأبحاث التى جرى تطبيقها عملياً فى المعامل المختلفة داخل المركز.