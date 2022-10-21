«عمال مصر»: الرئيس حريص على دعم الصناعة الوطنية لبناء الجمهورية الجديدة

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر مع رجال الأعمال الوطنيين للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أي عقبات لدعم القطاع الخاص.

البدوي: مصر تسعى لإحداث نهضة اقتصادية كبيرة

وأضاف البدوي، في بيان له اليوم الجمعة، أنّ توجيهات الرئيس السيسي تستهدف الوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرة مصر الاقتصادية لإحداث نهضة صناعة خلال المرحلة المقبلة وذلك لزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية التي تلقى بظلالها على العالم بأسره.

التغلب على كابوس البطالة

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاهتمام بزيادة النشاط الصناعي خلال المرحلة الحالية سيساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد وكذلك التغلب على كابوس البطالة، واختتم مجدي البدوي، بيانه، مشددًا على أنّ الصناعة الوطنية هي الطريق الآمن للجمهورية الجديدة بقدرات اقتصادية كبيرة.

وكان الرئيس السيسي، كلّف رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر مع رجال الأعمال الوطنيين للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أي عقبات لدعم القطاع الخاص.