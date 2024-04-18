رئيس جامعة الأزهر يبحث التعاون العلمي مع الأكاديمية الرئاسية الروسية

استقبل الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي بالجامعة، والدكتور عادل الغريب، عميد كلية التجارة بنين بالقاهرة، والدكتور محمد عبد السلام البكري، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث؛ الدكتورة ناتاليا إبراموفا، عميدة كلية السياسة العامة والإدارة بالأكاديمية الرئاسية الروسية، والدكتور عمرو الديب، الخبير بالأكاديمية الرئاسية الروسية؛ لبحث آفاق التعاون والتبادل العلمي والطلابي بين جامعة الأزهر والأكاديمية الرئاسية الروسية.

الوفد الروسي

ورحّب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالوفد الروسي في جامعة الأزهر، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع جميع المؤسسات التعليمية التي تهدف إلى بناء الانسان من أجل عمارة الأرض.

واستعرض رئيس الجامعة تاريخ جامعة الأزهر وعدد كلياتها الموجودة في جميع محافظات الجمهورية والتي تقترب من 100 كلية وعدد 18 معهدًا متخصصًا، بجانب ذلك أوضح رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر قبلة علمية يقصدها الطلاب الوافدين من أكثر من 110 دولة من مختلف دول العالم.

من ناحيتها عبَّرت الدكتورة ناتاليا إبراموفا، عميدة كلية السياسة العامة والإدارة بالأكاديمية الرئاسية الروسية، عن سعادتها بالتعاون مع جامعة الأزهر المنبر التعليمي المتميز على مستوى العالم، الذي يُعنى بنشر قيم الوسطية والاعتدال في العالم.

الكودار البشرية

وأوضحت أن الأكاديمية الرئاسية الروسية تُعنى بتعليم الكودار البشرية وتأهيلهم وإعدادهم الإعداد الجيد للقيادة، مشيرة إلى أن الأكاديمية خرجت عديدًا من القيادات السابقة والحالية في روسيا ومختلف دول العالم.

وفي ختام اللقاء قام الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بتكريم عميدة كلية السياسة العامة والإدارة بالأكاديمية الرئاسية الروسية ومنحها درع جامعة الأزهر، كما قامت فضيلتها بتكريم رئيس جامعة الأزهر.