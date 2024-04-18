تحميل نماذج الأزهر الاسترشادية 2024 جميع التخصصات.. تعرف عليها

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، نماذج الأزهر الاسترشادية 2024 للشهادة الثانوية، لجميع المواد للعام الدراسي 2024/2023، على أن تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية وإعدادية وثانوية البعوث، يوم السبت 1 يونيو 2024.

نماذج الأزهر الاسترشادية 2024

يمكن لطلاب المراحل الأزهرية المختلفة الحصول على نماذج الأزهر الاسترشادية 2024 وتجربة حلها قبل عقد الامتحانات بشكلها الرسمي في يونيو المقبل، وذلك من خلال روابط تحميل نماذج الأزهر الاسترشادية للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، لجميع المواد الدراسية على النحو التالي:

– رابط تحميل نماذج الأزهر الاسترشادية «المواد العربية»، كالتالي:

https://drive.google.com/drive/folders/1P1MzsCU0SK1Zjo8LXR77w6U0Q3TMepIz

– رابط تحميل نماذج الأزهر الاسترشادية التجريبي «المواد الشرعية»، كالتالي:

https://drive.google.com/drive/folders/13EqdwMsg5-zqFoEZCaPIdo6FusVVuG_B

– رابط تحميل نماذج الأزهر الاسترشادية التجريبية «المواد الثقافية»، كالتالي:

https://drive.google.com/drive/folders/1K5AvguSsfvb5WI20dyLsvKHGdt18OHwM

وكيل الأزهر يتابع الاستعداد للامتحانات

واجتمع الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وأيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، برؤساء المناطق؛ للوقوف على استعدادات الامتحانات النهائية لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأكد الدكتور الضويني، أن الأزهر لا يدير عملية تعليمية فحسب؛ بل يحمل رسالة الإسلام، فالكل مسؤول عن تأدية هذه الرسالة، ونحن نحتاج إلى تخريج جيل يحمل هذه الرسالة ويؤديها كما يجب أن تكون، فمستقبل الدعوة يوجب علينا أن يقوم كل واحد منا بدوره على الوجه الأكمل.