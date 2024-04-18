رئيس جامعة الأزهر يهنئ نائبى الدراسات العليا والوجه البحري بصدور قرار تعيينهما

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لدعمه الكبير وجهوده الحثيثة في سبيل دعم جميع قطاعات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، وفي مقدمتها جامعة الأزهر.

تجديد الثقة

كما قدم رئيس الجامعة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، لتجديد الثقة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بتجديد تعيين الدكتور محمود صديق، نائبًا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لمدة أربع سنوات، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، عميد كلية الشريعة والقانون، بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، نائبًا لرئيس الجامعة لقطاع الوجه البحري.

فرع الوجه البحري

وقدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، لجهوده المبذولة في إدارة فرع الوجه البحري، بعد إسنادها له خلال الفترة السابقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.