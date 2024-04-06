أسعار القمح والدقيق اليوم السبت 6-4-2024 في الأسواق

قال عبد الغفار السلاموني وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إن الأسواق المصرية تشهد تحولات ملحوظة في أسعار الحبوب، إذ يتراوح سعر القمح المستورد بنسبة 11.5% بين 13,000 و13,500 جنيها للطن الواحد.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» أضاف «السلاموني»، أن خبراء السوق يتوقعون تراجعا طفيفًا في أسعار القمح خلال الفترة القادمة، خاصة بعد عيد الفطر، حيث من المتوقع استلام الأقماح المحلية في جميع الصوامع المصرية. وتشير التقديرات إلى أن الهيئات الحكومية قد حققت سعرًا عادلاً للقمح المحلي للفلاحين.

أسعار القمح اليوم في الأسواق

- سعر كيلو القمح المحلي يتراوح حوالي 30 جنيهًا في الأسواق.

- يتراوح سعر القمح المستورد بنسبة 11.5% ما بين 13,000 و13,500 جنيها للطن الواحد.

سعر الدقيق اليوم في الأسواق

- سعر طن الدقيق المحلي يتراوح بين 16 و17.5 جنيه للطن الواحد.

- سعر الكيلو من الدقيق المحلي يتراوح بين 20 و25 جنيهًا في الأسواق.

تظهر هذه الأرقام التحولات في أسعار الحبوب والدقيق في السوق المصرية، مما يتطلب متابعة دقيقة وتحليل مستمر للتأثيرات الاقتصادية والسياسية على هذا القطاع الحيوي.