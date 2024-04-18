رئيس «زراعة النواب»: ارتفاع أسعار توريد القمح دليل دعم الدولة للمزارعين

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، أهمية ما تبذله الدولة من جهود لصالح التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية للقمح حاليا، تؤكد حجم تلك الجهود، كما تؤكد تغيير طريقة التعامل مع المزارعين، والحرص على تقديم كل أشكال الدعم إليهم.

الأسعار العالمية للقمح

أوضح «الحصري» في تصريحات له اليوم، أن الأسعار العالمية للقمح، تراجعت لتصبح 200 دولار للطن، بما يوازى نحو 9.6 جنيه مصرى للكيلو الواحد، و1440 جنيه للأردب، متابعا، وهو ما يعد أقل من السعر الذى حددته الحكومة مؤخرا لتوريد القمح، وهو 2000 جنيه للأردب الواحد، ما يعنى أن سعر توريد القمح محليا، أكبر من السعر العالمي بقيمة نحو 560 جنيها.

وأضاف رئيس «زراعة النواب»، أن ذلك الأمر دليل على ما تبذله الدولة من جهود، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع الحصري: أن ذلك الأمر يؤكد تغيير الثقافة الحكومية السابقة في الماضي، حول استيراد مثل تلك المحاصيل من الخارج، طالما ستكون أقل تكلفة من الداخل، وهو ما كان له تأثير سلبي في الماضي، في تراجع حجم زراعات المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما تنبه إليه الرئيس السيسي، موجها بالتوسع في تلك الزراعات المهمة، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين.

الأمن الغذائي

أكد الحصري أن ذلك الأمر، من شأنه تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد، وهو ما يمثل جزءا أساسيا من أمنها القومي.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن لجنة الزراعة تتابع بشكل متواصل تلك الملفات، وتسعى لتذليل أي عقبات أو مشكلات تواجه المزارعين، من خلال مناقشتها ودراستها مع الحكومة للتوصل إلى الحلول المناسبة.