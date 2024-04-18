مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: الحركة الدولية تعطي فرصة لوقف إطلاق النار بغزة

قال السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن قرار مجلس الأمن بحق فلسطين بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، سيحصل على نحو 12 صوتا، وامتناع دولة عن التصويت، والتصويت ضده من جانب دولة أخرى وهي الولايات المتحدة، الذي أعلن بالفعل على موقع إكسيوس منذ قليل.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه خلال المرحلة المقبلة هناك اتجاهين، لافتًا إلى أن الاتجاه الأول هو استئناف الجولة الحادية عشر الخاصة حول فلسطين في الجمعية العامة، والاتجاه الآخر هو انتظار حين انعقاد جلسة للجمعية العامة، التي تعقد بموجب قرار 262/76 الذي يلزم كل دولة دائمة عضو، تستخدم حق النقد أن تشرح مبررات استخدامها حق النقد.

المجموعة العربية تعقد اجتماع لتقييم الموقف الدولي

وأشار إلى أن المجموعة العربية ستعقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم الموقف الدولي، والتعرف على الاتجاه الذي ستستخدمه المجموعة، لافتًا إلى أن جلسة اليوم تبين أن هناك حركة دولية كبيرة من عدم استجابة إسرائيل للدعوات الخاصة بوقف إطلاق النار، وهذا ما يعطي الفرصة للتحرك في مسارين وهو وقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، أو وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة.