الكشف على 1265 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية كوم النصر بالمحمودية، وتم الكشف خلالها على 1265 مواطناً مجاناً، من خلال 10 عيادات طبية.

أعمال القافلة الطبية في المحمودية

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 308 - عيادة الأطفال 203 - الجراحة 145 - النساء 115 - تنظيم الأسرة 53 - العظام 122 - الأسنان 49 - الأنف والأذن 116 - الجلدية 157».

كما توافر خلال القافلة الطبية معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة

الكشف المبكر للضغط والسكر

كما توجد عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تكثيف القوافل الطبية في البحيرة

جاءت القوافل الطبية في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق النائية، وطبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وتحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة.