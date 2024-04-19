مصري ينقذ عائلة من الغرق في الإمارات.. «مياه الأمطار غطتهم»

يصرخون من داخل سيارتهم، أملًا في إنقاذهم من الغرق، بعد أن غطت مياه الأمطار السيارة بالكامل، فما كان من الرجل المصري سوى أن ينتزع سترتة سابحًا باتجاههم لإنقاذهم من الغرق، في موقف يجسد الشهامة و«الجدعنة» التي طالما عُرف بها المصريين.

فيديو يوثق شهامة المصريين في الشدائد

مصري ينقذ عائلة من الغرق في الإمارات، جملة دونت أعلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن قام أحد الأشخاص بالتقاط لحظة إنقاذ حازم سويد، رئيس المخاطر التشغيلية ببنك مصر فرع الإمارات، للعائلة الإماراتية، التي كادت أن تفقد حياتها بسبب مياه الأمطار، وفق ما نشره موقع «العربية»

جاء ذلك بعد تعرض الإمارات، لأحوال جوية استثنائية، ما تسبب في أمطار غزيرة وفيضانات غطت مختلف الأماكن والمنازل.

مصري ينقذ عائلة من الغرق في الإمارات

سطح السيارة، كان الملاذ الآمن للعائلة بعد أن أخرجهم من السيارة، حتى استعادوا قوتهم، وبعد هذا العمل البطولي الذي قام به «سويد»، كرمه محمد الإتربي، رئيس بنك مصر.