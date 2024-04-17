رئيس «الأرصاد» الأسبق: أمطار الإمارات تجعلنا ننتبه للتغيرات المناخية

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، والخبير في التغيرات المناخية، أن ما تعرضت له الإمارات خلال الساعات الأخيرة، أكبر منخفض جوي وكمية أمطار تهطل على الإمارات، سواء في العصر الحديث أو قديمًا، متابعا: «ما حدث من سقوط أمطار في عمان والإمارات يجعلنا ننتبه للتغيرات المناخية خارج الاجتماعات».

وشدد «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن هناك كميات كبيرة من الأمطار سقطت، منوهًا بأن هذا يعود إلى وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وعلى الأرض، وهو ما عمق كميات الأمطار التي لم تسبق أن شهدتها الإمارات.

أمطار الإمارات تأكيد للعالم أجمع بتأثير التغير المناخي

لفت إلى أن ما تعرضت له الإمارات، تأكيد للعالم أجمع تأثير التغير المناخي على العالم كله، وما حدث في الإمارات، مشهد غير طبيعي وغير متوقع، موضحًا أنه من الطبيعي أن يكون هناك منخفض على الأرض، وآخر في طبقات الجو العليا، لكن تعمق المنخفض هو الشيء غير المتوقع.

وأوضح أن سلطنة عمان الأخرى تعرضت لمنخفض جوي أدى إلى سقوط كميات كبيرة من الأمطار وعواصف ثلجية، وهو ما تعتاد عليه عمان في هذا التوقيت من العام، إلا أن هذه المرة سقطت كميات كبيرة وغير متوقعة من الأمطار، تسببت في وجود وفيات، وهذا لم يحدث منذ زمن طويل، مشددًا على أن الغريب هو أن الزيادة في الأمطار أدت لوجود حالات من الوفيات، وهو ما يكشف هطول كميات كبيرة من الأمطار.