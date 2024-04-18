تفاصيل تعليق الدراسة في الإمارات.. آخر تطورات الحالة الجوية مع استمرار العواصف

تعرضت مختلف المحافظات الإماراتية إلى منخفضات جوية قوية، أثرت على الحياة بشكل واسع، وتسببت في خسائر مادية وإصابات بشرية، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وتكدس السيارات وصعوبة السير في الطرقات، وتسببت الرياح القوية في سقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى تعليق الدراسة في الإمارات بمختلف المدارس على مستوى المحافظات.

استمرار تعليق الدراسة في الإمارات

ونظرًا لسوء الحالة الجوية في البلاد، كشف المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أعلنت قرارها بشأن تعليق الدراسة في الإمارات، واستمرار اعتماد نظام التعليم عن بعد «الأونلاين» لكافة المدارس الحكومية بالدولة بدءا من يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين لـ 16 و17 من أبريل 2024 وحتى تحسن الطقس في المحافظات، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والهيئة التدريسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

آخر تطورات الحالة الجوية في الإمارات

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الإمارات شهدت أعلى كميات هطول أمطار في تاريخها الحديث خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في عدة مناطق، وهي تعد الأكبر منذ بداية تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، أي منذ تقريباً حوالي 75 عاماً، ما تسبب في تعليق الدراسة في الإمارات.

كما أشار المركز، في بيان سابق، إلى أن الكميات القياسية للأمطار التي سقطت في محافظات الإمارات، تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، موضحا أن الحالة الجوية مازالت غير مستقرة.

وأوضح المركز، أنه تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة خطم الشكلة بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة، بالإضافة إلى أن محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة، سجلت كميات غزيرة من الأمطار في مناطق متفرقة

الأرصاد تحذر المواطنين بالإمارات من الطقس

وفي هذا السياق، حذر المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال قيادة السيارة، كما يجب الابتعاد عن المناطق التي يوجد بها تجمعات المياه، موضحا أن الحالة الجوية في البلاد غير مستقرة هذه الفترة، ومن المتوقع تواصل العواصف في مختلف المحافظات.