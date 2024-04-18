«الثقافة» تكشف تفاصيل افتتاح متحف الفنون الشعبية للجمهور

في إطار مشاركة أكاديمية الفنون في احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للتراث، استقبلت اليوم الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، مدير التصوير الفنان الدكتور محسن أحمد، وذلك لتنفيذ الإضاءة الخاصة لمتحف الفنون الشعبية داخليا وخارجيا تمهيدا لافتتاحه رسميا للجمهور.

متحف الفنون الشعبية

يذكر أن لمتحف الفنون الشعبية دورا فعالا في الحفاظ على عناصر الموروث الثقافي الشعبي من خلال استحضار بعض النماذج والمجسمات من بيئات مصر الثقافية المختلفة لتحاكي بعض العناصر الثقافية الموجودة في الوقت الحالي.

يضم المتحف العديد من النماذج التراثية منها قاعة فولكلور البحر، قاعة السوق الشعبي، الباعة الجائلين، المقهى الشعبي، قاعة الخيمة البدوي التي تسمى في بيئتها ببيت الشعر وكذلك قاعتين خاصين بالحرف وهي قاعة حرفة الفخار بمراحل تصنيعه وقاعة الغزل والنسيج، حرفة الخيامية أو فن الخيام، كما يطلق عليها وهناك أيضا قاعة للاحتفالات الشعبية والتي تضم احتفالية السبوع والفرح والحنة النوبي.

ومن أهم النماذج الموجودة بالمتحف المجسم الذى يمثل احتفالية المحمل ومجسم رحلة العائلة المقدسة كما يضم المتحف قاعة خاصة بمقامات أولياء الله الصالحين وقاعة أخرى تضم بعض المشاهد الخاصه بفنون الفرجه وبعض الألعاب الموجودة بالموالد الشعبية هناك أيضآ قاعة تحتوي على مجسمات خاصة بمراسم الاحتفال بشهر رمضان الكريم بالشكل التقليدي لهذا الاحتفال.

أما الدور العلوي للمتحف فهو يضم المقتنيات الأصلية المجموعة من ربوع وميادين جمهورية مصر العربية على سبيل المثال (مقتنيات نوبية، مقتنيات سيوية، مقتنيات من محافظة مرسى مطروح ومقتنيات من الريف المصري بشكل عام).

والهدف الرئيسي من إنشاء متحف الفنون الشعبية هو الحفاظ على مقتنيات التراث الشعبي من الاندثار وتعريف الباحثين والمعنين بهذا النوع من الثقافة بتراث بلادنا.