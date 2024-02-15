أكاديمية الفنون توقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد

وقّعت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، بروتوكول تعاون مع الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.

يهدف البروتوكول إلى إثراء التعاون العلمي والثقافي في مختلف مجالات البحث والتدريب والاستشارات والأنشطة الطلابية بهدف توظيف الخبرات الإدارية في دعم جودة العملية التعليمية.

وأعربت «جبارة» عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدة أن جامعة بورسعيد هي صرح تعليمي عريق له دور كبير في إعداد أجيال من العلماء والمفكرين والأدباء المتميزين والقادرين على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وبناء الثقافة.

جولة رئيس جامعة بورسعيد في أكاديمية الفنون

وأضافت أن توقيع هذا البروتوكول يعد بداية مبشرة لكل من الطرفين، وحرصت «جبارة» على تنظيم جولة للدكتور أيمن إبراهيم والوفد المرافق له داخل الأكاديمية للتعرف بشكل أكبر عن الأكاديمية وتخصصاتها وعرض البرامج والمواد التي يتم تدريسها للطلاب إذ زار الوفد مسرح نهاد صليحة المكشوف واستمعوا لفقرة موسيقية متميزة قدمها طلاب المعهد العالي للموسيقى العربية.

وتوجه الوفد للمعهد العالي للسينما حيث تفقدوا قاعة العرض السينمائي بتقنية الدولبى والوحيدة من نوعها في مصر ثم توجه الوفد لزيارة متحف الفنون الشعبية حيث حرص طلاب المعهد على تقديم فقرة فنية جمعت بين التحطيب والتنورة.

أعقب ذلك جولة في متحف الفنون الشعبية والذي يعد متحفا فريدا من نوعه فهو المتحف الوحيد في مصر الذي يعنى بجمع وعرض عناصر الثقافة الشعبية المختلفة وأخيرًا اختتم الوفد جولته بزيارة مدرسة الفنون والتمتع بفقرة قدمها طلاب المرحلة غير نظامية على آلة الهارب.