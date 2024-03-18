رئيسة أكاديمية الفنون تفتتح معرضا للمنتجات التراثية (صور)

افتتحت اليوم الدكتور غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون، معرض للمنتجات التراثية، الذي أقيم على هامش فعاليات احتفالية «رمضان جانا»، التي ينظمها مركز دراسات الفنون الشعبية، تحت إشراف الدكتور سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتور خالد متولي المشرف على المركز.

إحياء ونشر عناصر التراث الشعبي

تقدم الاحتفالية يوم مليئ بالأجواء الرمضانية، بهدف إحياء ونشر عناصر التراث الشعبي المختلفة، بالإضافة إلى تقديم بعض الفقرات الفنية التراثية المرتبطة بشهر رمضان الكريم.

حضر الافتتاح، الدكتور أيمن ونس عميد كلية التصميم والفنون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة عزة هيكل الأديبة والكاتبة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

معروضات معرض المنتجات التراثية

تضمن المعرض، عرض لبعض المنتجات نتاج الورش التي أقيمت بالمركز خلال الفترات السابقة، منها النحت والخرز والحلي، بالإضافة إلى معرض خاص بالملابس والسجاد اليدوي، الذي يأتى متزامنا مع احتفالية عيد الأم و«رمضان جانا»، من إعداد وتنظيم الدكتورة منار عبد الرازق والشيماء محمد.