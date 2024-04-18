الفيتو الأمريكي يجهض قرار مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو، بحسب ما أعلنته وكالة «رويترز».

ووافق 12 عضوًا في مجلس الأمن على منح فلسطين العضوية الدائمة، وعضوان امتنعا عن التصويت.

مجلس الأمن يصوت على قرار منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة

صوت مجلس الأمن على قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في مجلس الأمن اليوم الخميس، في جلسة تاريخية، وفي تطور كبير تجاه القضية الفلسطينية.

وكان السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، قال لـ«الوطن»، إن مناقشة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بداية إيجابية لوجود كيان فلسطيني، وهي خطوة جيدة للضمير العالمي، إذ بدأ يتعامل مع الشعب الفلسطيني كشعب له حقوق وتطلعات، حتى وإن لم تكن فلسطين دولة مكتملة الأركان.