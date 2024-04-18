الرئاسة الفلسطينية تدين استخدام واشنطن للفيتو لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

أدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن الفيتو الأمريكي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأضافت أن أغلبية دول العالم تعترف بدولة فلسطينية منذ 2012 عندما صوتت الجمعية العامة على رفع مكانة فلسطين بالأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب، مؤكدةً أن السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدوانا صارخا على القانون الدولي.

وأوضحت أن السياسة الأمريكية تشجع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، لافتة إلى أن السياسة الأمريكية تزيد دفع المنطقة إلى شفا الهاوية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان.