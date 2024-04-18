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دراما المتحدة

مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن: يجب منح أفق سياسي للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته

كتب:

أحمد العانوسي
11:52 م | الخميس 18 أبريل 2024
مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن

مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن

أكدت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، خلال جلسة عقدها المجلس بشأن الأوضاع في قطاع غزة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعد فشل المجلس في تبني مشروع قرار بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أنه يجب منح أفق سياسي للشعب الفلسطيني، من أجل إقامة دولة فلسطينية في المستقبل القريب.

وتابعت: «غزة أرض محتلة، ويجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وامتنعنا عن التصويت لصالح مشروع قرار منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة من أجل التركيز على الوضع في قطاع غزة».

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