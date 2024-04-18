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دراما المتحدة

ممثل أمريكا لدى مجلس الأمن: فلسطين لم تستوفي معايير وشروط حصولها على عضوية الأمم المتحدة

كتب:

أحمد العانوسي
11:42 م | الخميس 18 أبريل 2024
ممثل أمريكا لدى مجلس الأمن

ممثل أمريكا لدى مجلس الأمن

أكد ممثل أمريكا لدى مجلس الأمن، خلال جلسة عقدها المجلس بشأن الأوضاع في قطاع غزة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، بعد فشل المجلس في تبني مشروع قرار بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أن فلسطين لم تستوفي معايير وشروط حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه لن يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلا عبر مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم القوي من أجل تنفيذ حل الدولتين. 

وتابع: «نعارض أي تدابير أحادية الطرف تقوض فرص حل الدولتين».

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