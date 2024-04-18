ممثل أمريكا لدى مجلس الأمن: فلسطين لم تستوفي معايير وشروط حصولها على عضوية الأمم المتحدة

أكد ممثل أمريكا لدى مجلس الأمن، خلال جلسة عقدها المجلس بشأن الأوضاع في قطاع غزة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، بعد فشل المجلس في تبني مشروع قرار بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أن فلسطين لم تستوفي معايير وشروط حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه لن يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلا عبر مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم القوي من أجل تنفيذ حل الدولتين.

وتابع: «نعارض أي تدابير أحادية الطرف تقوض فرص حل الدولتين».