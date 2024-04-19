تقلبات جوية سريعة وحادة.. ماذا سيحدث الأسبوع المقبل؟

مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، لا يزال الطقس في حالة تقلبات مستمرة، ما يجعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأطباء الحساسية والأمراض الصدرية يطلقون تحذيرات بشكل مستمر للمواطنين، من أجل حماية أنفسهم في تلك الفترة غير المستقرة.

هكذا هو فصل الربيع فصل التقلبات الجوية السريعة والحادة، بهذه الكلمات ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين بضرورة متابعة التحديثات بشأن حال الطقس، كاشفة عن تغير جديد في الأيام المقبلة.

تحذير جديد من تقلبات جوية سريعة وحادة

ورغم أن الأرصاد زفت خبرًا سعيدًا للمواطنين بشأن تحسن الأحوال الجوية ابتداءً من الجمعة، إلا أنها عادت وحذرت من الطقس بدءًا من الثلاثاء المقبل، الذي سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المحافظات.

كيفية التعامل مع التقلبات الجوية الحادة

الدكتور أمجد الحداد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وضع عدة محاذير من خلال حديثه لـ«الوطن»، للتعامل مع تلك التقلبات الجوية الحادة.

وأكد «الحداد» على ضرورة التزام مرضى الحساسية، والذين يعانون من الأمراض الصدرية بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، فضلا على الحرص على تجنب الأطفال التواجد في تلك الأجواء المتقلبة.

ونصح بضرورة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بصفة مستمرة حال وجود ضرورة للخروج في تلك الأجواء.