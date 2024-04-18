ما أسباب اضطرابات حالة الطقس في الإمارات؟.. خبيرة «أرصاد» توضح

خلال الفترة الأخيرة، شهدت معظم دول الخليج، حالة طقس غير مستقرة، بسبب المنخفضات الجوية القوية، بالإضافة إلى الرياح الشديدة، وتأثرت الحياة بشكل كبير في الإمارات، ما أدى إلى تعليق الدراسة، بالإضافة إلى تعطل حركات المرور، وصعوبة السير في الطرقات، فما أسباب حدوث الفيضانات في الإمارات؟

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أهم أسباب سقوط الأمطار بشكل غزير، مع حدوث فيضانات ومنخفضات جوية شديدة بشكل مفاجئ في الإمارات، فضلا عن توضيح ما إذا كانت الحالة الجوية ستستمر لفترة طويلة أم لا.

أسباب حدوث فيضانات بالمحافظات الإماراتية

في هذا السياق، ذكرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية المصاحبة لأمطار غير مسبوقة، التي بدأت في عمان والإمارات، ثم انتقلت إلى مناطق من شبه الجزيرة العربية، وأجزاء من البحرين، جاءت نتيجة وجود منخفض جوي متعمق على سطح الأرض، مع كتل هوائية رطبة بشكل كبير، قادمة من بحر العرب والمحيط الهندي.

وتابعت «غانم» في حديثها إلى «الوطن»، أن الدول الخليجية قريبة من مسطح مائي كبير مثل المحيط الهندي، ما جعلها عرضة لحدوث تفاوت كبير في درجات الحرارة، وتكوين سحب رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، موضحة أن الطبيعة الجبلية تشكل عاملا كبيرا في حالة الطقس بالإمارات، ووصفت الطقس بالإمارات، بالتطرف المناخي العنيف.

وأشارت «منار» إلى أن الطقس هذا العام، متأثر بظاهرة «النينيو»، وهي أحد أنماط المناخ التي تسببت في ارتفاع متوسط درجات الحرارة عالميا، موضحة أن الطقس أصبح معتدلا إلى حد ما في الإمارات، ولكن مازالت الحالة الجوية في دول الخليج غير مستقرة.

سبب زيادة معدل الأمطار في الإمارات

أكدت «غانم»، أن ظاهرة الاحتباس الحراري، كانت لها عامل كبير في زيادة معدلات سقوط الأمطار في الإمارات وحدوث السيول والفيضانات، بسبب تبخر المياه نتيجة تغير في منظومة الضغط الجوي، خاصة في المناطق التي ينتشر بها الجبال والأودية.

نصائح للحماية من الفيضانات والسيول بالإمارات

كما قالت «منار» لـ«الوطن»، إنه من الضروري الاطلاع بشكل مستمر على نشرات الحالة الجوية، ومتابعة تعليمات المرافق الوطنية للأرصاد الجوية، وتجنب التواجد في الشوارع خلال ساعات الأمطار والسيول، حفاظا على سلامة المواطنين.