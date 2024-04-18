حالة الطقس في الإمارات.. هل توقفت الأمطار بالبلاد؟

شهدت حالة الطقس في الإمارات الأيام القليلة الماضية، منخفضات جوية قوية، تسببت في حدوث أزمة في البلاد، وتعطل حركة المرور، وحدثت تجمعات مائية وفيضانات ببعض المحافظات، تسببت في تكدس السيارات وصعوبة السير بالطرقات، بالإضافة إلى سقوط الأمطار بكميات كبيرة، ما أدى إلى تعليق الدراسة في كل المحافظات واقتصارها على التعليم عن بعد، لحماية الطلاب من التعرض للخطر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

حالة الطقس في الإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عودة الطقس في الإمارات إلى وضعه الطبيعي بنسبة جيدة، مقارنة بالأيام الماضية، إذ كان يجوب البلاد المنخفض الجوي الذي أطلق عليه منخفض «الهدير»، وقد شارك المركز توقعات حالة الطقس في الإمارات الساعات المقبلة، ليتخذ المواطنين الاحترازت الضرورية.

حالة الطقس في الإمارات

وبحسب ما نشره المركز الوطني للأرصاد، عبر موقعه الرسمي، فإنه من المتوقع أن يكون الطقس في الإمارات جيدا بنسبة كبيرة عن الأيام السابقة، إذ سيكون صحوًا بوجه عام، وغائمًا جزئيًا خاصة في الجزء الشمالي، مع ارتفاع في درجات الحرارة تدريجيا.

فيما أشار المركز إلى أن الطقس سيكون رطبا في الليل حتى صباح الجمعة مع فرصة وجود تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة في الإمارات

وذكر المركز الوطني للأرصاد، أن هناك تطور في درجات الحرارة بالإمارات ونسب الرطوبة العظمى والصغرى، نوضحها في السطر التالية:

أبو ظبي: العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 22.

دبي: العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 22.

الشارقة: العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 22.