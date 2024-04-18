حالة الطقس غدا.. ظواهر جوية وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد، غدا الجمعة 19 أبريل، متوقعة أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ظواهر جوية غدا

وأضافت «الأرصاد» في بيان لها، أن شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا تضرب مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتستمر حركة الرياح في النشاط على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناه وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل كالآتي:

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 21 درجة.