إنديبندينتي دي فالي يتصدر الدوري الإكوادوري بفوزه على رونا بهدفين

تصدر إنديبندينتي دي فالي، جدول ترتيب الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو»، بفوزه على نظيره موشوك رونا بنتيجة 2-1 على ملعب بانكو جواياكيل، في الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

وافتتح رينزو لوبيز، لاعب إنديبندينتي ديل فالي، التسجيل في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء من أسيست من كيندري بايز، لتسكن الكرة منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 17، عزز روماريو إيبارا، لاعب إنديبندينتي ديل فالي، تقدم فريقه بهدف ثان بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء من أسيست من زميله جواو أورتيز، وفاصل مهاري من إيبارا داخل المنطقة، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى السفلية لمرمى رونا.

وتصدى جويدو فيلار، حارس مرمى إنديبندينتي ديل فالي، بنجاح لركلة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، سددها خواكين فيرجيس، لاعب موشوك رونا بقدمه اليمنى باتجاه الزاوية اليمنى العليا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، تصدى حارس إنديبندينتي ديل فالي، لكرة بالرأس من جوناثان دوس سانتوس لاعب موشوك رونا من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة عرضية من رودي زامبرانو.

هدف موشوك رونا

وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، تسجيل سيرجيو جونزاليس، لاعب موشوك رونا، هدف تقليص النتيجة بتسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لحارس ديل فالي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنديبندينتي ديل فالي، إلى 19 نقطة ليتصدر بطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو»، فيما تجمد رصيد موشوك رونا عن النقطة 8 بالمركز 10.