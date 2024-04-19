سوزان نجم الدين تتصدر تريند إكس بعد زهورها مع «مساء dmc»

تصدر اسم الفنانة سوزان نجم الدين تريند إكس، وذلك بعد ظهورها في مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض على قناة dmc، وذلك في حديثها عن نجاح دورها في مسلسل الحشاشين.

سوزان نجم الدين تكشف تفاصيل شخصية ألينار

وكشفت الفنانة سوزان نجم الدين تفاصيل شخصية ألينار، والتي جسدها في مسلسل الحشاشين، وكيف كانت متخوفة قبل التصوير ولكن وجهها وساعدها المخرج بيتر ميمي.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل «الحشاشين» من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، عمر الشناوي، نور إيهاب، محمد سليمان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.