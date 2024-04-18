سوزان نجم الدين: الكثيرون خافوا من شخصية «إلينار» بمسلسل الحشاشين

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إن الخوف أصاب الكثيرين من شخصية «إلينار» التي جسدتها في مسلسل «الحشاشين»، مشيرة إلى أن مقاس الملابس الخاصة بالشخصية كانت مناسبة تمامًا لها، وبعدما ارتدتها ونظرت الى نفسها أمام المرآة، توحدت مع الشخصية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «مساء DMC»، على قناة «DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري: «عمري فى حياتى ما اشتغلت دور إلا وصدقته، لازم أعيش الشخصية، وخلال فترة تصويري للمسلسل، بنعزل تمامًا عن كل شيء خارجي، بركز في الشخصية تمامًا».

وتابعت: «رجعت للفترة التاريخية وقرأت عنها جيدًا، وشفت الشخصية كما شاهدها الجمهور، حسيت إن هذا هو تون الصوت المناسب لهذه الشخصية، والنظرة لا بد أن تكون ثابتة، وأحيانًا كان يحدث لدي انفعال معين، فيقوم دكتور بيتر بإعادتي لهدوء الشخصية، فلا نستطيع دائمًا أن نسيطر على كل انفعالاتنا، لكنى في الحقيقة عكس الشخصية تمامًا».

وأكملت: «معظم المشاهد تم تصويرها فى المدينة، ديكور القلعة مبني في المدينة، ولا تشعري أبدًا أنه ديكور، تحسي إنه حقيقة، نشكر الشركة المتحدة على هذا الإنجاز العظيم، مجهود كبير مادي وإنساني وفني، في هذا العمل».