مندوب فلسطين بمجلس الأمن: نضعكم أمام مسؤولية تاريخية لإرساء السلام العادل

قال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، خلال جلسة عقدها المجلس بشأن الأوضاع في قطاع غزة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، بعدما فشل المجلس في تبني مشروع قرار بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إن شعب بلاده لن يختفي ولن يندثر بل هو واقع وتاريخ لا يمكن محوه.

تحذير من سياسة إسرائيل الاستعمارية

وتابع: «حذرنا مرارًا من سياسة إسرائيل الاستعمارية والتي تتفاخر بها، وحذرنا من غياب أفق الحل، ونحن في لحظة تاريخية إقليميًا ودوليًا ونضعكم أمام مسؤولية تاريخية لإرساء السلام العادل وترجمة حل الدولتين إلى فعل حقيقي».

فلسطين تقبل حل الدولتين

وأكد قبول الدولة الفلسطينية حل الدولتين على حدود 1967، وقدمت الدول العربية المبادرة العربية الداعمة لهذه الرؤية، معبرًا عن امتنان الدولة الفلسطينية للمجموعة العربية والإسلامية وكل من دعم طلبها أمام مجلس الأمن.