رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مندوب فلسطين بمجلس الأمن: نضعكم أمام مسؤولية تاريخية لإرساء السلام العادل

كتب:

أحمد العانوسي
12:37 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن

مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن

قال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، خلال جلسة عقدها المجلس بشأن الأوضاع في قطاع غزة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، بعدما فشل المجلس في تبني مشروع قرار بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إن شعب بلاده لن يختفي ولن يندثر بل هو واقع وتاريخ لا يمكن محوه.

تحذير من سياسة إسرائيل الاستعمارية

وتابع: «حذرنا مرارًا من سياسة إسرائيل الاستعمارية والتي تتفاخر بها، وحذرنا من غياب أفق الحل، ونحن في لحظة تاريخية إقليميًا ودوليًا ونضعكم أمام مسؤولية تاريخية لإرساء السلام العادل وترجمة حل الدولتين إلى فعل حقيقي».

فلسطين تقبل حل الدولتين

وأكد قبول الدولة الفلسطينية حل الدولتين على حدود 1967، وقدمت الدول العربية المبادرة العربية الداعمة لهذه الرؤية، معبرًا عن امتنان الدولة الفلسطينية للمجموعة العربية والإسلامية وكل من دعم طلبها أمام مجلس الأمن.

اقرأ المزيد:

مصر تعرب عن أسفها لعجز مجلس الأمن عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن: يجب منح أفق سياسي للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته

ممثل أمريكا لدى مجلس الأمن: فلسطين لم تستوفي معايير وشروط حصولها على عضوية الأمم المتحدة

الفيتو الأمريكي يجهض قرار مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

مجلس الأمن يصوت على طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
بقلم أحمد العانوسي