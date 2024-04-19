رامي جمال يستعد لطرح ألبوم «خليني أشوفك».. يضم 15 أغنية

يستعد المطرب رامي جمال لطرح ألبومه الجديد «خليني أشوفك» الأسبوع المقبل، وذلك حسبما كشف عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي للألبوم معلقًا: «ألبوم خليني أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله كاملاً على قناتي على يوتيوب وباقي منصات الموسيقى.. تصوير شريف مختار.. أود أن أشكر جميع الصناع والمبدعين الذين شاركوا معي في الألبوم هذا وإن شاء الله يعجبكم مجهودنا وأشكر الفريق المسؤول عني بالكامل».

ويضم الألبوم 15 أغنية، وهي: خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض."

طرح المطرب رامي جمال أغنيته الجديدة «بقول واكدب»، عبر قناته على YouTube، من كلمات الشاعر جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم.

تتضمن كلمات أغنية رامي جمال الجديدة: عشان مبقاش بقول وأكدب، أنا هنسى لكن هاتعب، ومش ضامن في يوم من بعد ما أنسى أرتاح، غيابك عني مش هين لكني عكس ده هبين، كبيرة وعيبه لو بانت عليا جراح، مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح، دورك جي ومسيرك تعيش مجروح.