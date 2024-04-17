رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة «بقول واكدب»

طرح المطرب رامي جمال أغنيته الجديدة «بقول واكدب»، عبر قناته على «يوتيوب»، من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات أغنية رامي جمال الجديدة:

عشان مبقاش بقول وأكدب أنا هنسى لكن هاتعب

ومش ضامن في يوم من بعد ما أنسى أرتاح

غيابك عني مش هين لكني عكس ده هبين

كبيرة وعيبه لو بانت عليا جراح

مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح

دورك جي و مسيرك تعيش مجروح

جرب بس تنساني و صدقني

يوميها و بس هاتحس بطلوع الروح

لحد في يوم ما أفوق منك هكلمني كتير عنك 2:33

وفي الغالب هعيش بعدك كأني معاك

ومن نفس الوجع ده انت هتسألني الخلاص إمتى

هاتتعب زي ما أنا هاتعب عشان أنساك

مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح

دورك جي ومسيرك تعيش مجروح

جرب بس تنساني وصدقني

يوميها وبس هاتحس بطلوع الروح

وطرح رامي جمال، منذ أيام، عبر حسابه على «إنستجرام» أول أغاني ألبومه الجديد، وعلّق عليها: «خليني أشوفك حاليًا على قناتي على اليوتيوب، كل عيد وأنتم طيبين، يا رب يعجبكم الألبوم.. خليني أشوفك كلمات زياد حسن - ألحان محمود أنور، توزيع عمرو الخضري، الفيديو من إخراج ريان الفايز».