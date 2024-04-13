رامي جمال يعلن موعد طرح ألبومه الجديد «خليني أشوفك»

كشف المطرب رامي جمال عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن موعد طرح أغاني ألبومه الجديد «خليني أشوفك».

ألبوم «خليني أشوفك»

ونشر «جمال» البوستر الدعائي للألبوم معلقًا: «عشان خاطركم قررت أنا والشركة ننزل الأغنية الجاية يوم 18، وبعدها باقي الألبوم إن شاء الله يوم 24 الساعة 6، جاهزين ولا إيه».

رامي جمال يطرح أول أغاني ألبومة الجديد

وطرح رامي جمال، منذ أيام، عبر حسابه بموقع «إنستجرام» أول أغاني ألبومه الجديد، وعلّق عليها بقوله: «خليني أشوفك حاليًا على قناتي على اليوتيوب، كل عيد وأنتم طيبين، يا رب يعجبكم الألبوم.. خليني أشوفك كلمات زياد حسن - ألحان محمود أنور، توزيع عمرو الخضري، الفيديو من إخراج ريان الفايز».