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دراما المتحدة

‏رويترز: إسرائيل أخبرت واشنطن بالهجوم على إيران قبل تنفيذه

كتب:

أحمد العانوسي
05:32 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
إيران - أرشيفية

إيران - أرشيفية

أكدت وكالة أنباء ‏رويترز، أن إسرائيل أخبرت واشنطن بالهجوم على إيران قبل تنفيذه، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الوكالة إلى أن إيران علقت رحلاتها الجوية فوق عدة مدن، كما تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في محافظة أصفهان الإيرانية، كما نوه التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد، كما أكدت وسائل إعلام أمريكية، إصابة مواقع في إيران بصواريخ إسرائيلية.

وأوضحت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نبأ سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي، منوهة بحدوث اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران، وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

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