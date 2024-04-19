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دراما المتحدة

مسؤول أمريكي لـCNN: الهدف من ضربة إسرائيل داخل إيران ليس نوويا

كتب:

أحمد العانوسي
05:50 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
إيران - أرشيفية

إيران - أرشيفية

أكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN، أن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، مشيرًا إلى أن الهدف منها ليس نوويا، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن الهجوم صُمم بطريقة تمكن إيران من احتوائه.

وكشف التلفزيون الرسمي الإيراني عن «وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد»، كما نفى عقد اجتماع طاريء لمجلس الأمن القومي، كما أكدت وسائل إعلام أمريكية، إصابة مواقع في إيران بصواريخ إسرائيلية.

وأشار مسؤول إيراني، إلى أن الانفجار بأصفهان سببه تفعيل الدفاع الجوي.

 

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