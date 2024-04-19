وكالة إيرنا الإيرانية: لا إصابات أو انفجارات كبيرة نجمت عن التهديد الجوي

أشارت وكالة إيرنا الإيرانية، إلى عدم حدوث إصابات أو انفجار كبير نجمت عن تهديد جوي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني، أنه لم يكن هناك هجوم صاروخي على إيران، لافتة إلى أن صوت الانفجار بأصفهان سببه تفعيل الدفاع الجوي.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن الهجوم صمم بطريقة تمكن إيران من احتوائه.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخباية، أن مسؤولون رفيعو المستوى موجودون بمقر قيادة جيش الاحتلال.